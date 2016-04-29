版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月29日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共1,505亿台币。
    --财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。
     
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。    
    

----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1,346亿台币   
                  5/02                    35亿台币
                  5/03                 1,311亿台币
 

     --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    **紧缩因素：     
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)       

 (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐