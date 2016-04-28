中国新债：湖南下周五发行521亿元两期一般地方债，期限三年和五年

路透上海4月28日 - 中国湖南省财政厅周四公告，将于下周五(5月6日)招标发行总额521亿元人民币两期一般地方债，期限三年和五年，对应发行量39.3318亿元和481.6682亿元。

上述一般地方债为湖南省今年第二批，具体招标时间为5月6日上午10:00-10:40，自5月9日开始发行并计息，当日发行结束。中债资信评估公司对债券评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮0-15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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