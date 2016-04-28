路透基点：台湾宏基即将签署120亿台币等值三年期贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾电脑厂商宏基 周五料与13家银行签署120亿台币等值(3.7亿美元)三年期贷款。

其中12家牵头行兼簿记行可获得27个基点的前端费，一家银行以参贷行身份加入。

这笔贷款分为等额的A档定期贷款以及B档循环贷款，后者可以美元或台币形式提取。

两档贷款台币部分的利率较三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)的加码幅度，取决于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)与营收的比率：

比率高于3.5%，加码65个基点，税前保底利率为1.7%；

比率介于0-3.5%，加码70个基点，税前保底利率为1.75%；

比率等于或低于0%，加码90个基点，税前保底利率为1.85%。

B档贷款美元部分的利率料较三个月期或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)的加码幅度，也和EBITDA与营收之比挂钩。

比率高于3.5%，加码115个基点；

比率介于0-3.5%，加码130个基点；

比率等于或低于0%，加码150基点。

若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过38个基点，差额部分将由借款人承担。

资金将用于为借款人将于2016年5月到期的1.85亿美元可转债再融资，以及用作运营资金。(完)