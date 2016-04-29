重温稿-台湾货币市场：资金更趋紧俏求钱若渴，拆款、短票及RP利率全弹

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 资金紧俏，拆款利率进一步弹升 * 短票利率大涨，跳至0.33-0.34% * RP利率狂弹，公司债飙破〞4字头〞 记者 罗两莎 路透台北4月28日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四进一步弹高。资金调度人士称，因主 要资金供应者暂停拆出，致资金更趋紧俏，各金融机构调度人员因找不到钱几近崩溃，不少 人已不计较利率高低，只求能拿到钱，致货币市场利率全面弹升。 他们指出，这两天市场资金突然无预警趋紧，今天上午隔夜拆款利率最高冲到0.25%， 午后进一步拉升至0.27%，跨月资金利率续扬，从昨天的0.33%拉高到0.34%，最高至0.35%。 〞今天还是有拆出，但都只是到期续做，利率也开的比较高，但没有人敢跑掉，还有很 多人打来问有没有钱。〞一位大型银行资调人员说。 另一大型银行主管则称，因资金比较紧，今天上午暂不做拆出及买票交易，须视下午央 行定存单发行状况后，方能决定是否供应资金。 一大型商银资调人员说，今天拆款都是到期续借，利率却较昨天高，〞今天跨月在0.33 -0.34%，有人已经做到0.35%了；我们这样开大家都说OK，没有人敢讨价还价。〞 票券商资调人员均称，上午都找不到钱，让资调人员焦躁不安，几乎快崩溃了；这时只 要有人愿意拆借，利率开多少就是多少，没有人敢讨价还价。 一大型票券商交易员说，市场大缺钱，大家都在打听：到底哪里有钱？〞钱、钱、钱， 你们到底在哪啊？〞 利率方面，随市场资金趋紧，跨月资金拉升到0.33-0.34%，部分跳升至0.35%。 本地时间18:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.279 32.345 台湾加权股价指数<.TWII 8,473.87 8,563.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.204 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.270% 0.200-0.250 --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.260-0.340% **短票利率弹高** 短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行拆出较保守抑或没做拆款，致市场资金更 趋紧俏，带动短票利率弹高。 〞今天有人没出来放钱，大家就喊价啦，利率就上来了，短票利率拉高到0.33%和0.34% 。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.33-34%，部分成交 在0.32%；上日则在0.31%，部分成交在0.30%。 台湾央行周四共发行2,294亿台币定存单，较今日到期的2,401.80亿，定存单发行余额 减少107.8亿台币。周五央行存单到期1,505亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.30 6%，前日在0.298%，上日区间0.28-0.36%；前日则在0.28-0.30%，成交量为67.4亿台币，前 日共90.24亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为168亿台币，累积超额准备8,230亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆465亿台币。 **RP利率狂弹** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天市场资金非常紧，从银行到投信都缺 钱，利率则到了几近〞乱开〞的地步，只求能够调到钱。 〞利率啊，就乱开啊。〞一大型票券商交易员说；以公司债为例，RP利率即跳升至〞4 字头〞，最高冲到0.43%。 另一交易员亦称，因投信和银行都走钱，在两面夹杀之下，资金缺口突然变大，〞我跟 他们(交易对手)说只要有钱就可以了，利率就随你开吧！幸好有人愿意帮忙，不然我早就会 被抬出去了。〞 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率受拆款利率上扬带动走高，主要成交0. 32%；上日在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买回利率则大致持稳，主要成交在0 .37-0.40%，上日亦同。 而大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率今天更是狂弹；短天期公债附买回利率 主要在0.31-0.32%；上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率则弹高到0.29-0.40%，部分冲高 到0.43%；上日则在0.23-0.30%间。与银行承做的债券附买回利率因银行要求拉高利率，上 扬至0.31-0.32%，上日则在0.30-0.31%间。(完) (审校 杨淑祯)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。