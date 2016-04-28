美国热股：时代华纳有线第一季营收成长7.2%，盘初小涨

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透4月28日 - 时代华纳有线 公布第一季营收成长7.2%，因该公司高速数据服务签约客户增幅多于预期。
时代华纳有线周四盘初股价小涨0.47%，报210.17美元。
该公司称高速数据服务第一季新增314,000订户，高于分析师平均预估的267,000订户。
时代华纳有线第一季营收成长至61.9亿美元，高于上年同期的57.8亿美元。
截至3月31日止的第一季，可归属普通股东的净利增至4.94亿美元，或每股盈余(EPS)1.72美元。上年同期为4.58亿美元或每股1.59美元。
经调整后EPS为1.81美元。
汤森路透I/B/E/S分析师平均预估每股盈余1.74美元，营收61.4亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。