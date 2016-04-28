美国热股：时代华纳有线第一季营收成长7.2%，盘初小涨

路透4月28日 - 时代华纳有线 公布第一季营收成长7.2%，因该公司高速数据服务签约客户增幅多于预期。

该公司称高速数据服务第一季新增314,000订户，高于分析师平均预估的267,000订户。

时代华纳有线第一季营收成长至61.9亿美元，高于上年同期的57.8亿美元。

截至3月31日止的第一季，可归属普通股东的净利增至4.94亿美元，或每股盈余(EPS)1.72美元。上年同期为4.58亿美元或每股1.59美元。