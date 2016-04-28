重温稿-中国信用债：海南交通投资控股取消召开中票持有人会议，终止债券赎回

路透上海4月28日 - 继中国河北宣化北山工业园投资公司后，另一拟提前赎回债券的海南省交通投资控股有限公司周四也称，取消原定于下周五(5月6日)的中期票据持有人会议，决定终止债券赎回事宜。

本次所涉海南交通投资控股中票为14海南交投MTN001 ，发行金额10亿元人民币，期限五年，票面利率7.05%，国开行和华夏银行为联席主承销商。

落款为国开行和华夏银行刊登在中国货币网的公告显示，海南交通投资控股于去年11月19日即提出拟提前赎回债券要求，今年4月21日发布召开持有人会议公告。

此前河北宣化北山城投和海南交通投资控股先后抛出提前赎回债券计划，造成“另类违约”风险，令本已风险事件频发的信用债市场雪上加霜。

河北宣化北山工业园投资公司今日稍早公告，取消召开关于置换企业债券持有人会议，14宣化北山债 本息兑付仍按照募集说明书约定条款执行。 (完)

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