重温稿-《台湾利率预测》5月短票利率料在0.29-0.31%，市场资金况与4月相似

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透台北4月28日 - 台湾货币市场资金调度人士周四指出，5月分市场资金状况应与4月分相似，加上日本央行未如市场预期进一步采宽松政策，料台湾央行也不会有太大的动作。
交易员指出，5月虽有缴税因素，但资金依旧在银行体系，整体市场资金不致转趋紧俏，短票利率不会有太大变化。
〞5月初市场又恢复宽松啊，市场是有钱的啦，只是这两天大家都不愿意放出来。〞一位大型票券公司交易员说。
另一大型票券商交易员则称，由于日本央行未如市场预期进一步采宽松措施，台湾央行不会单独行动；〞日本央行都不动了，我们的央行应不会有大动作，除非有特别的因素。〞
日本央行周四未扩大货币刺激，继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施负利率。另决定实施3,000亿日圆(27.5亿美元)贷款供应计划，帮助南部震灾地区的银行业开展业务。
5月的宽松因素有：央行存单到期约4兆(万亿)8,392.3台币、公债还本付息约42.44亿台币。
紧缩因素方面，5月央行将发行1,600亿台币一年期定存单及300亿台币两年期定存单；财政部将发行10年增额公债105/4R期，金额300亿台币；及30年期公债105/7期，金额300亿台币。
以下为各金融机构对5月提存期的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
-----------------------------------------
票券公司一 0.28 0.30
票券公司二 0.29 0.31
票券公司一 0.30 0.32
中型银行一 0.29 0.30
中型银行二 0.30 0.31
大型银行一 0.29 0.31
-----------------------------------------
中 值 0.29 0.31(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。