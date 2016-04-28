东南亚股市：多数收跌，投资人聚焦企业财报表现

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 359.15 -0.82 -0.23 +7.91 332.82 新加坡 2862.30 -12.42 -0.43 -0.71 2882.73 马来西亚 1674.76 -17.58 -1.04 -1.05 1692.51 泰国 1399.91 -11.93 -0.84 +8.69 1288.02 印尼 4848.39 2.73 +0.06 +5.56 4593.01 菲律宾 7162.56 -17.97 -0.25 +3.03 6952.08 越南 591.67 -2.29 -0.39 +2.18 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)