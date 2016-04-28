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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 18:53 BJT

东南亚股市：多数收跌，投资人聚焦企业财报表现

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   359.15    -0.82   -0.23   +7.91   332.82
    新加坡                     2862.30   -12.42   -0.43   -0.71  2882.73
    马来西亚                  1674.76   -17.58   -1.04   -1.05  1692.51
    泰国                      1399.91   -11.93   -0.84   +8.69  1288.02
    印尼                      4848.39     2.73   +0.06   +5.56  4593.01
    菲律宾                     7162.56   -17.97   -0.25   +3.03  6952.08
    越南                        591.67    -2.29   -0.39   +2.18   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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