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市场报道 | 2016年 4月 28日 星期四 19:16 BJT

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓上升0.26%

路透4月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量与周二持平
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓上升0.26%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     25,806,141.1   4月27日    25,806,141.1     4月26日        0.0      0.00%
    iShares 335,580,364.5   4月27日   334,724,214.3     4月26日  856,150.2      0.26%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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