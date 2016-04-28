重温稿-香港个股：中海油首季油气产量同比增长5.1%，与赫斯基保持密切沟通

路透香港4月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布，今年首季油气产量同比增长5.1%，收入则跌三成一；公司高管称，会就气田合约价格与赫斯基能源 保持密切沟通，共同协商解决问题。

中海油首席财务官锺华在媒体电话会议上说，就赫斯基提及的气价变化问题，中海油会一如既往与合作伙伴密切沟通，共同协商解决各方面的挑战。但他没有回应双方是否需要透过法律解决问题。

锺华并指出，“公司一直以来严格按照石油合同和相关协议规定来履行我们自己的责任和义务。”

赫斯基此前称，今年首季其与中海油于中国南海荔湾气田的管道停电导致气量减少，中海油只按实际销量大约1.5亿立方英尺/日来支付款项，即合约量一半左右。与此同时，中海油方面以广东省天然气价调整为理由，要求赫斯基降价。

事件引发合同纠纷，而赫斯基行政总裁Asim Ghosh称，不排除在有需要时可能会向中海油采取法律行动。消息导致中海油近日股价受压。

锺华补充说，荔湾气田项目由两部分组成，深水部分由赫斯基担任作业者，浅水部分的营运则由中海油负责，气田的产出由双方共同销售予客户，售价基于市场价格厘定，故今年以来中国天然气市场供大于求的状况以及去年两次门站价下调，对市场价均产生负面影响。

中海油公布，今年首季的平均实现气价同比下降14.8%至5.69美元/千立方英尺，加上平均实现油价亦大跌39.1%至32.54美元/桶，期内油气销售收入246.4亿元人民币，同比下降31%。

公司于今年1-3月的油气净产量1.243亿桶油当量，较去年同期则为1.183亿桶上升5.1%，主要得益于中国海域新投产油气田带来的产量贡献。

锺华说，公司目前全年产量目标4.7-4.85亿桶油当量维持不变，但会等到中期业绩时再作检讨。

他并称，近期国际上非油组的产量除俄罗斯之外均有下降，相信油价在上升的轨道，但涨幅有限。

为应对低油价环境，中海油首季资本支出削至96.9亿元，同比下降39.2%。

该股今天收跌0.6%，报9.89港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)