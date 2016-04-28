重温稿-中港股业绩：农行首季净利同比增1.06%，不良率与年初持平

路透北京4月28日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 今年首季净利同比增长1.06%；一季度不良贷款率为2.39%，与上年末持平。

农行公布的一季报显示，该行一季度实现归属于母公司股东的净利润546.88亿元人民币，上年同期为541.16亿元。

季报并显示，截至3月末，农行不良贷款余额为2,216.23亿元，较上年末增加87.56亿元；拨备覆盖率为180.43%，较上年末下降9个百分点；该行核心一级资本充足率为10.21%，资本充足率为13.11%。（完）

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