马来西亚期市：棕榈油期货触及七周低位，受外部市场因素影响

路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四本周第三个交易日下跌，追随其他植物油疲软走势；同时，鉴于棕榈油产量上升且出口需求疲弱，当地市况也偏空。

成交量为61,515口。2015年日均成交量为44,600口。

“棕榈油因外部市场因素而下跌，(例如)芝加哥期货交易所(CBOT)豆油，及今天早上大连棕榈精炼油大幅走跌。”吉隆坡一交易商说。