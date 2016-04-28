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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及七周低位，受外部市场因素影响

路透吉隆坡4月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四本周第三个交易日下跌，追随其他植物油疲软走势；同时，鉴于棕榈油产量上升且出口需求疲弱，当地市况也偏空。

7月棕榈油合约 跌1.2%收报每吨2,602马币(林吉特)，盘中一度跌至七周低位2,574马币。

成交量为61,515口。2015年日均成交量为44,600口。

“棕榈油因外部市场因素而下跌，(例如)芝加哥期货交易所(CBOT)豆油，及今天早上大连棕榈精炼油大幅走跌。”吉隆坡一交易商说。

“至于当地市况，我们看到天气改善。产量上升，出口仅微增。”(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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