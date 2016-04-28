美国热股：赛门铁克调降第四季获利和营收预估，盘初股价重挫逾6%

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透4月28日 - 电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 调降第四季获利和营收预估，调降后数据低于分析师预期，该公司并称执行长Michael Brown将下台。
赛门铁克周四盘初股价重挫6.0%，报17.01美元。
赛门铁克将营收预估从8.85亿-9.15亿美元调降至8.73亿美元，经调整后每股获利从0.24-0.27美元调降至0.22美元。
汤森路透I/B/E/S分析师平均预估每股获利0.25美元，营收9.012亿美元。
该公司表示Brown将续留至任命新执行长为止。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。