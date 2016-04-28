美国热股：赛门铁克调降第四季获利和营收预估，盘初股价重挫逾6%

路透4月28日 - 电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 调降第四季获利和营收预估，调降后数据低于分析师预期，该公司并称执行长Michael Brown将下台。

赛门铁克周四盘初股价重挫6.0%，报17.01美元。

赛门铁克将营收预估从8.85亿-9.15亿美元调降至8.73亿美元，经调整后每股获利从0.24-0.27美元调降至0.22美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估每股获利0.25美元，营收9.012亿美元。

该公司表示Brown将续留至任命新执行长为止。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)