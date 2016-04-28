国际油市：亚洲石脑油裂解价差大跌17%，汽油裂解价差跌至三日低点

路透新加坡4月28日 - 贸易商表示，亚洲石脑油裂解价差周四大跌17%，触及三个半月低点每吨58.83美元，因供应充裕所致。

他们并称，亚洲炼厂高档运转之际，本月及5月由西方国家运抵亚洲的船货则较少。

“市场上有很多船货。卖家也担心6月下半月情况，”一贸易商称。

基本面疲软进一步压低价格。

台塑石化已买进6月上半月的规格未定石脑油，运至麦寮，每吨贴水4-5美元。

买进数量尚不得而知，但目前贴水幅度大于台塑石化4月13日购买的水准，当时购买150,000吨，预定5月下半月交货，每吨贴水2-3美元。

亚洲汽油裂解价差由两周高位下跌，跌至三个交易日低位每桶8.51美元，但现货交易仍热络，联合石化持续买进更多船货。

联合石化自4月1日以来已在新加坡现货市场买进约150万桶汽油。

新加坡现货市场今日成交7笔。道达尔向联合石化卖出3批92汽油，船期分别为5月23-27日、5月18-22日、5月13-17日，价格皆为每桶55.70美元。

联合石化向中石油买进一批汽油船货，船期5月24-28日，价格同为每桶55.70美元。

托克(Trafigura)向贡渥(Gunvor)买进一批92汽油船货，船期5月24-28日，价格55.75美元。

维多向PTT买进一批95汽油船货，船期5月24-28日，每桶58.70美元。

壳牌向BP卖出一批石脑油船货，7月上半月交货，每吨413美元。(完)

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