国际油市：亚洲航煤现货升水触及三周高位，因需求旺盛

路透新加坡4月28日 - 亚洲航煤现货价差周四上升0.10美元，成为较新加坡报价高出0.23美元，为约三周来最高水准，因现货需求旺盛。

指标500ppm柴油现货价差由四个半月高点下跌0.03美元，跌至两日低点，较新加坡报价高出0.16美元。

永顺油品(Winson Oil)向卢克石油(Lukoil)买进100,000桶航煤，船期5月24-28日，升水0.05美元。

永顺向维多买进两批100,000桶航煤，各为升水0.25美元。船期分别为5月13-17日及5月24-28日。