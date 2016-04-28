国际油市：亚洲航煤现货升水触及三周高位，因需求旺盛

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透新加坡4月28日 - 亚洲航煤现货价差周四上升0.10美元，成为较新加坡报价高出0.23美元，为约三周来最高水准，因现货需求旺盛。
航煤共成交500,000桶，4月1日以来总交易量超过500万桶，而今年1-3月总成交量不到250万桶。
指标500ppm柴油现货价差由四个半月高点下跌0.03美元，跌至两日低点，较新加坡报价高出0.16美元。
新加坡现货交易成交六笔。中石油向壳牌买200,000桶航煤，船期5月13-17日，每桶升水0.30美元。
永顺油品(Winson Oil)向卢克石油(Lukoil)买进100,000桶航煤，船期5月24-28日，升水0.05美元。
永顺向维多买进两批100,000桶航煤，各为升水0.25美元。船期分别为5月13-17日及5月24-28日。
永顺向壳牌卖出250,000桶500ppm柴油，船期5月13-17日，每桶升水0.20美元。
托克向维多出售150,000桶500ppm柴油，船期5月13-17日，升水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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