国际油市：亚洲380cst燃料油跨月价差下滑，因新加坡陆上库存大增

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透新加坡4月28日 - 亚洲380cst燃料油近月合约跨月价差周四持续走软，因新加坡陆上燃料油一周库存增幅创纪录。
周四公布数据显示，4月27日止当周新加坡陆上燃料油库存升至六周高点2,643万桶。
数据显示，过去一周库存跳增19.4%，为2015年3月以来最大单周百分比升幅，或430万桶，为2011年以来最大单周增幅。
“这是很大的跳增，”新加坡一贸易商称，并表示这是因为来自中东及欧洲的套利船货数量所致。
380cst燃料油5月-6月合约的正价差扩大，下跌0.25美元，为较新加坡报价每吨贴水1.25美元。
但380cst燃料油现货贴水小幅缩窄，较新加坡报价每吨贴水1.61美元，贸易商称，因普氏窗口的买价上升。
据报新加坡达成三笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 母红)
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