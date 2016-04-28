表格：美国4月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿4月28日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月21日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 351.8 454.7 806.5 381.5 484.0 19,968.8 23,226.4 大麦 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 27.3 146.2 玉米 2,160.6 440.0 2,600.6 2,241.0 440.0 37,087.5 40,316.8 高粱 50.4 0.0 50.4 54.5 0.0 6,640.1 8,072.6 大豆 226.0 720.5 946.5 242.3 720.5 45,468.7 49,046.1 豆粕 209.6 63.8 273.4 211.6 63.8 8,830.5 10,140.2 豆油 9.6 0.0 9.6 10.0 0.0 748.6 662.8 皮马棉 25.9 0.0 25.9 25.9 0.0 459.0 327.0 陆地棉 48.7 4.7 53.4 57.6 4.8 7,650.8 10,199.7 稻米 31.8 0.0 31.8 31.9 0.0 2,901.6 3,026.1 (完) (编译 张若琪 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。