芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，豆粕上涨而豆油下跌

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，近月大豆合约 下跌，因触及8月来最高水准后有获利了结，而远月大豆合约小幅上涨，因有迹象显示出口需求良好。

豆粕期货大幅攀升，也支撑大豆市场。

豆粕期货飙升1.7%，盘中也触及8月来最高水准，在过去八个交易日中有七日上涨。

豆油期货下跌，没有跟随油价上扬，因交易商增加豆粕多头/豆油空头的套利交易头寸。

美国农业部周四早上表示，周度出口销售旧作和新作美国大豆共计94.64万吨，这是三个月来最大。

近月5月大豆 收跌1美分，报每蒲式耳10.18美元。

5月豆粕合约 收涨5.4美元，报每短吨330.6美元。5月豆油合约 收跌0.57美分，报33.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为352,308口，豆粕为304,500口，豆油为210,551口。(完)

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