《全球汇市》美元兑日圆创下五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变

* 日本央行维持货币政策不变，市场原本预期央行将进一步放宽政策

* 美元和欧元兑日圆势将创下五年来最大单日跌幅

* 周三的美联储政策声明也打压美元

* 新西兰元跳涨，此前新西兰央行维持利率不变，没有降息

路透纽约4月28日 - 美元和欧元兑日圆周四势将创下逾五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变，没有进一步放宽货币政策，令市场意外。

美元兑日圆 大跌超过3%，报108.06日圆，接近稍早触及的10日低位107.93日圆，势将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。

欧元兑日圆 在纽约尾盘下跌2.8%，报122.70日圆，之前触及10日低点122.56日圆，也将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。

在全球需求疲软和日圆大幅攀升的情况下，日本央行决定维持货币政策不变，和市场预期相悖，市场原本预计日本央行将扩大刺激计划，以抗击通缩。

“市场有大量日圆空头头寸，今日走势摧毁了这些押注，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。他说，交易商仍在出脱日圆空头押注，这一情况或导致美元下周跌穿107日圆。

美元兑日圆一度缩减跌幅，因美国第一季消费者支出和核心通胀强于预期，但之后美元延续跌势。

“不幸地，美国数据被日本央行的政策决定盖过，”Scalone说。

周三美联储没有传递出将在6月加息的强烈信号，也打压美元。

“毋庸置疑，美联储政策声明鸽派和日本央行没有追加宽松举措的事实合力重创美元/日圆，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说。

美元指数 在纽约尾盘下跌0.67%，至93.752。欧元兑美元 尾盘升0.27%，至1.1350美元，接近稍早触及的一周高位1.1368美元。

新西兰央行周四维持利率不变，没有减息，引发轧空，令新西兰元兑美元 飙升超过2.3%，至八日高位0.6990美元。