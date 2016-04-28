韩国数据：5月制造业景气判断指数升至69，为四个月高位

央行表示，这是1月以来最高水准，但仍远低于2003年至2015年长期平均水准84。

制造业景气判断指数(BSI)自2010年9月以来都没能升穿100的荣枯分水岭，这显示预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。