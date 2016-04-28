韩国数据：5月制造业景气判断指数升至69，为四个月高位

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透首尔4月29日 - 韩国央行周五公布的数据显示，5月韩国制造商信心较前月改善。
韩国央行5月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从4月的66升至69。
央行表示，这是1月以来最高水准，但仍远低于2003年至2015年长期平均水准84。
制造业景气判断指数(BSI)自2010年9月以来都没能升穿100的荣枯分水岭，这显示预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。
分项指数显示集团和中小型企业均对未来业务状况的信心增强，后者更乐观。
受访的企业继续认为国内消费疲弱是最大问题，和上月的调查结果一样。
央行称在4月15-22日调查了超过1,800家韩国制造商。(完)
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