加拿大股市：下滑，金融股下滑抵消金矿股升势

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多4月28日 - 加拿大主要股指周四小跌，因金融股等板块下滑，抵消了金矿股上涨及交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 获得飞机大订单带动的升势的影响。
加拿大主要股指自1月以来上涨20%，但未能升穿14,000点关口。今日该股指迫近该水准，但之后走低，因美股扩大跌幅。
CMC Markets Canada资深市场分析师Colin Cieszynski表示，黄金和原油价格上涨，带动金矿股和能源股走坚，扶助加拿大主要股指表现好于美国股市。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收低1.23点，或0.01%，报13,886.43点。10大类股中六种收低。
金融股下跌0.5%，能源股下滑0.2%，材料股上涨2.2%。
庞巴迪 上涨1.5%，报2.04加元，此前触及7月8日来最高2.28加元。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。