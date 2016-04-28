加拿大股市：下滑，金融股下滑抵消金矿股升势

路透多伦多4月28日 - 加拿大主要股指周四小跌，因金融股等板块下滑，抵消了金矿股上涨及交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 获得飞机大订单带动的升势的影响。

加拿大主要股指自1月以来上涨20%，但未能升穿14,000点关口。今日该股指迫近该水准，但之后走低，因美股扩大跌幅。

CMC Markets Canada资深市场分析师Colin Cieszynski表示，黄金和原油价格上涨，带动金矿股和能源股走坚，扶助加拿大主要股指表现好于美国股市。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收低1.23点，或0.01%，报13,886.43点。10大类股中六种收低。

金融股下跌0.5%，能源股下滑0.2%，材料股上涨2.2%。