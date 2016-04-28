《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.40 -1.25 -1.61 2002277 京东 25.65 +0.31 +1.22 12202432 新浪 50.36 +0.30 +0.60 933083 搜狐 45.02 -0.27 -0.60 213735 网易 134.88 +1.74 +1.31 973936 百度 186.02 -1.93 -1.03 3598840 台湾 台湾积体电路 24.16 -1.09 -4.32 2814260 联电 1.89 -0.06 -3.08 281847 日月光 4.96 -0.24 -4.62 708576 矽品精密 7.24 -0.42 -5.48 682892 和信超媒体 2.55 +0.07 +2.78 7859 友达 2.85 -0.11 -3.72 101094 中华电信 34.05 -0.25 -0.73 108960 台湾国际航电 43.26 -0.62 -1.41 1364363 香港 中国移动 58.30 -0.65 -1.10 144685 中国联通 11.82 -0.23 -1.91 77353 中国电信 49.42 -0.10 -0.20 12768 中芯国际 4.20 -0.04 -0.94 4779 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 90 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校 郑茵)