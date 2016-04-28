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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.40    -1.25    -1.61   2002277
    京东                25.65    +0.31    +1.22  12202432
    新浪              50.36    +0.30    +0.60    933083
    搜狐              45.02    -0.27    -0.60    213735
    网易             134.88    +1.74    +1.31    973936
    百度             186.02    -1.93    -1.03   3598840
    
    台湾
    台湾积体电路       24.16    -1.09    -4.32   2814260
    联电                1.89    -0.06    -3.08    281847
    日月光              4.96    -0.24    -4.62    708576
    矽品精密           7.24    -0.42    -5.48    682892
    和信超媒体         2.55    +0.07    +2.78      7859
    友达                2.85    -0.11    -3.72    101094
    中华电信           34.05    -0.25    -0.73    108960
    台湾国际航电      43.26    -0.62    -1.41   1364363
    
    香港
    中国移动           58.30    -0.65    -1.10    144685
    中国联通           11.82    -0.23    -1.91     77353
    中国电信           49.42    -0.10    -0.20     12768
    中芯国际            4.20    -0.04    -0.94      4779
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        90
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校 郑茵)

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