欧洲经济指标预测--4月29日-5月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +2.2% +5.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -- +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.8 102.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加13.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加37.00 增加36.48 抵押贷款批准件数(件) 74,500 73,871 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% HICP(较前月) +0.6% +2.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -0.1% 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 5月2日当周 5月2日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.2% 0730 瑞士制造业PMI 4月 -- 53.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 51.9 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 51.5 51.5 5月2-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -- +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 -- +10.1% 5月3日(二) 0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负14 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 -- 51.0 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -0.1% -0.7% (较上年同期) -4.3% -4.2% 5月4日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字39 经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差51.8 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 51.2 0750 法国Markit服务业PMI 4月 -- 50.8 综合PMI -- 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.6 54.6 Markit综合PMI 4月终值 53.8 53.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.2 53.2 欧元区Markit综合PMI 4月终值 53.0 53.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 -- 54.2 0900 欧元区零售销售 (较前月) 3月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +2.4% 5月5日(四) 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 -- 53.7 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结