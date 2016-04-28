版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--4月29日-5月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    4月25日当周  
    
    4月29日(五)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                    4月        --        3.2%
                   企业自身活动指数                           --       29.4% 
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         第一季       --       +0.3%
                            (较上年同期)                      --       +1.9%
    0130 澳洲民间部门信贷                          3月      +0.6%      +0.6%
             房屋信贷                                         --       +0.5% 
    
    5月2日当周
    
    5月1-2日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         4月        --        58.1
    
    5月2日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                    4月         --       持平
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   3月         --      -5.3%
    
    5月3-4日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         4月         --       49.5

    5月3日(二)
    0130 澳洲建筑许可                              3月         --      +3.1%
             民间住宅建筑许可                                  --      -1.2%
    0430 澳洲央行利率决定                          5月       2.00%     2.00%
    2245 新西兰HLFS失业率                       第一季         --       5.3%
               就业增长(较前季)                                --      +0.9%
               就业参与率                                      --      68.4%
               劳工成本指数(较前季)                            --      +0.4%
                       (较上年同期)                            --      +1.6%
    
    5月4日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月5-6日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         4月         --        45.2
    
    5月5日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      3月         --        持平
    0130 澳洲零售贸易                           第一季         --       +0.6%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            3月         --   逆差34.10
             商品和服务进口                                    --        持平
             商品和服务出口                                    --       -1.0%
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐