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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--4月29日-5月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    4月25日当周
    
    4月28日(四)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   3月      +0.8%      +2.4%
              工业生产(较前月)                               +0.1%      +3.3%
              服务业产出(较前月)                               --       +0.3% 
    
    4月29日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月2日当周
    
    5月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   4月初值      -11.0%     -8.1%
             进口(较上年同期)                                -12.5%    -13.9%
             贸易收支(亿美元)                                  --    顺差99.0
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     3月        --   盈余113.3    

    5月2日(一)
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   4月        --        49.5
    0200 日本日经制造业PMI                          4月        --        48.0
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       4月        --     3,698.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月      +0.1%      -0.3%
                                (较上年同期)                 +1.0%      +1.0%
    
    5月3日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月4日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月5日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)    
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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