日韩经济指标预测--4月29日-5月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月28日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 工业生产(较前月) +0.1% +3.3% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 4月29日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月2日当周 5月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -11.0% -8.1% 进口(较上年同期) -12.5% -13.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差99.0 2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余113.3 5月2日(一) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.5 0200 日本日经制造业PMI 4月 -- 48.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 5月3日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月4日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结