金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

路透4月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.11%，报844.06点。

中国股市：沪综指收跌，美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

中国汇市：人民币放量收升逾百点，日央行未扩大货币刺激推高新兴货币

香港股市：收盘小涨，此前美日央行政策会议均按兵不动

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巴西股市：令人失望的业绩制约了巴西股市上涨，银行和消费类股在经济深度低迷环境下未达利润预期。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.3%，报54,311.966点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4959/76，上日收报3.5217/43。

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南非股市：微涨，受矿业股提振，美联储政策决定推高金价和铂价。指标Top-40指数 收盘上涨0.21%，报46,793.34点；大盘综合指数 收盘上涨0.3%，报53,223.98点。

南非汇市：兰特兑美元升至一周高位，因美国经济成长数据不佳

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印度股市：创三周半最大单日跌幅，BSE指数 收盘下跌1.77%，报25,603.1点；NSE指数 收盘下跌1.66%，报7,847.25点。

印度汇市：卢比兑美元 收跌，报66.5175/66.5275，上日收报66.44/66.45。本地股市下跌影响超过美元疲软影响，此前美联储和日本央行均按兵不动。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨4.03%，报964.41点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.58%，报509.12点。