更正(官方)-德国经济：4月通胀率降至负值，欧元区整体通胀率亦可能再度变负(4月28日)

(更正：因德国联邦统计局官方更正，内文第五、六段中，4月HICP改为较上年同期下降“0.3%”，非“0.1%”；4月CPI改为较前月下降“0.4%”，非“0.2%”；4月CPI应为较上年同期“下降0.1%”，非“上升”)

* 德国消费者物价调和指数下降0.1%

* 能源仍然是拖低整体通胀的主要因素

* 欧元区4月通胀率预计亦变成负值

路透柏林4月28日 - 周四公布的数据显示，德国4月消费者物价意外下降，凸显欧洲央行(ECB)让通胀率回升到目标水准的任务十分艰巨。

过去一年，欧元区通胀微弱甚至于没有通胀。欧洲央行预测，欧元区通胀率将再度变成负值，然后才会缓慢回升，在未来数年内都达不到其略低于2%的目标水准。

欧洲央行3月推出规模庞大的刺激计划，但不断下降的通胀预期令外界愈发预计央行可能进一步宽松政策，最早可能在6月。届时央行专家将提出新的经济成长与通胀预测。

“一些批评欧洲央行政策的德国人士可能难以接受，但如果连德国这个失业率较低的欧元区最强经济体都未能显露通胀压力迹象，那么欧洲央行最终就可能有理由继续推行超宽松货币政策，”荷兰安智银行(ING)的分析师Carsten Brzeski表示。

德国联邦统计局周四公布，4月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.3%，3月为上升0.1%。路透调查的4月预估值为持平。

4月消费者物价指数(CPI)较前月下跌0.4%，较上年同期下降0.1%。分项数据显示，能源价格仍然是通胀的主要拖累因素，食品、服务以及租赁价格的增长放慢。

分析师认为，德国数据表明4月整体欧元区的通胀率亦将转为负值。该数据将在周五公布。

到目前为止，路透调查受访经济分析师的预期为下降0.1%。3月实际数据为持平。

“德国通胀率在未来几个月可能保持极为疲弱的水平，直至年底前能源的(基期)效应会将通胀率推至1.5%左右，”Capital Economics分析师Jennifer McKeown说。(完)