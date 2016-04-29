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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:09 BJT

《全球汇市》日圆火热涨势降温，可能进入盘整

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1356  1.1351  +0.04  +4.57  1.0860
    美元/日圆            108.07  108.08  -0.01 -10.17  120.30
    欧元/日圆         122.75  122.69  +0.05  -5.92  130.47
    美元/瑞郎            0.9657  0.9663  -0.06  -3.60  1.0018
    英镑/美元            1.4612  1.4608  +0.03  -0.85  1.4738
    美元/加元            1.2549  1.2550  -0.01  -9.32  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4826  6.4837  -0.02  -1.30  6.5680
    澳元/美元            0.7630  0.7625  +0.07  +4.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.6962  0.6956  +0.09  +2.01  0.6825
    澳元/日圆         82.480  82.390  +0.11  -5.87  87.620
    新西兰元/日圆     75.220  75.190  +0.04  -8.25  81.980
    英镑/日圆         157.94  157.88  +0.04 -10.88  177.22
    澳元/新西兰元     1.0958  1.0949  +0.08  +2.76  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译/审校 张涛/孙国玉/郑茵/白云/戴素萍/龚芳/王丽鑫)

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