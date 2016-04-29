《中国报摘》--中国证券报4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 头版头条:
--截至周四，沪深两市共有2,179家A股上市公司披露一季报。这些公司合计实现净利润2,583.44亿元人民币，同比增长14.09%；合计实现营业收入2.8万亿元，同比增66.47%。
* 其他:
--深交所修订相关业务规则，从5月9日起，深交所交易主机9:25-9:30期间不再接受竞价交易申报；债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式。
--以汇金和证金为代表的“国家队”自去年三季度大幅入市，目前持股市值超过2万亿元，已超过公募基金持股市值。
--中国银监会非银部副主任徐春武表示，在船舶航运市场仍然处于调整期的情况下，金融租赁公司在促进船舶行业化解过剩产能等方面发挥了重要作用，银监会下一步将致力于为金融租赁行业发展营造良好的政策环境。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。