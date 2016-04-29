《中国报摘》--中国证券报4月29日

--深交所修订相关业务规则，从5月9日起，深交所交易主机9:25-9:30期间不再接受竞价交易申报；债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式。

--以汇金和证金为代表的“国家队”自去年三季度大幅入市，目前持股市值超过2万亿元，已超过公募基金持股市值。

--中国银监会非银部副主任徐春武表示，在船舶航运市场仍然处于调整期的情况下，金融租赁公司在促进船舶行业化解过剩产能等方面发挥了重要作用，银监会下一步将致力于为金融租赁行业发展营造良好的政策环境。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)