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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:11 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

路透香港4月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7
577港元 )
    
    美国股市周四收跌，道琼工业指数 下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点,因投资者对日本央行
意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走
低，进一步加剧市场卖压。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              125.700     -3.26       51593       9.751       -1.40
 中国铝业                            8.830       0.23        11152       2.740       2.62
 中国移动                            58.300      -1.10       144685      90.455      -1.09
 中国人寿                            11.650      -3.08       341359      18.075      -1.87
 中石油                              73.520      -3.08       59168       5.703       -3.66
 中石化                              72.500      0.95        36774       5.624       0.43
 汇丰控股                            33.790      -0.88       1599080     52.427      0.43
 中电信                              49.420      -0.20       12768       3.834       -0.42
 中国联通                            11.820      -1.91       77353       9.170       -0.76
 兖州煤业                            5.810       1.75        11272       4.507       3.38
 华能国际                            28.420      -4.60       27807       5.512       -0.69
 南方航空                            31.180      -0.54       4243        4.838       -1.07
 东方航空                            27.840      -0.82       2342        4.319       -1.38
 中芯国际                            4.200       -0.94       4779        0.652       0.25
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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