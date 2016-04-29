《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

路透香港4月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7 577港元 ) 美国股市周四收跌，道琼工业指数 下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点,因投资者对日本央行 意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走 低，进一步加剧市场卖压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.700 -3.26 51593 9.751 -1.40 中国铝业 8.830 0.23 11152 2.740 2.62 中国移动 58.300 -1.10 144685 90.455 -1.09 中国人寿 11.650 -3.08 341359 18.075 -1.87 中石油 73.520 -3.08 59168 5.703 -3.66 中石化 72.500 0.95 36774 5.624 0.43 汇丰控股 33.790 -0.88 1599080 52.427 0.43 中电信 49.420 -0.20 12768 3.834 -0.42 中国联通 11.820 -1.91 77353 9.170 -0.76 兖州煤业 5.810 1.75 11272 4.507 3.38 华能国际 28.420 -4.60 27807 5.512 -0.69 南方航空 31.180 -0.54 4243 4.838 -1.07 东方航空 27.840 -0.82 2342 4.319 -1.38 中芯国际 4.200 -0.94 4779 0.652 0.25 （完） (整理 梁慧仪)