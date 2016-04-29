《中国重要政经日程》--4月29日-9月5日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
=============================今日重要政经日程==========================
4月29日（周五）
*--上午9时 9:00 首届中日韩公共外交论坛暨2016年中日韩合作国际论坛。
--世界互联网大会在北京召开，至5月2日。
*--下午14:30 中国气象局5月新闻发布会
=============================近期重要政经日程==========================
5月15日（周日）
--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
5月20日（周五）
*--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。
5月30日（周一）
--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。