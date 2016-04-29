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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:14 BJT

《中国重要政经日程》--4月29日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

4月29日（周五）

*--上午9时 9:00 首届中日韩公共外交论坛暨2016年中日韩合作国际论坛。

--世界互联网大会在北京召开，至5月2日。

*--下午14:30 中国气象局5月新闻发布会

=============================近期重要政经日程==========================

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月20日（周五）

*--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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