中国个股：*ST舜船拟定增收购210亿元信托及火电资产，配套融资66亿

路透上海4月29日 - 已进入破产重整的江苏舜天船舶股份有限公司 周四晚间公告称，拟通过定向增发收购实际控制人江苏国信资产管理集团旗下信托及火电类资产，标的资产估值达210.1亿元人民币，并拟配套融资至多66亿元。

公告显示，该公司拟以每股8.91元价格向国信集团增发约23.58亿股，收购江苏信托81.49%股权以及七家电厂控股权；另外，公司还拟以8.91元为底价向不超过10名特定投资者增发股份配套融资，用于支付中介费用、江苏信托30亿元增资、部分电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目等。

国信集团承诺标的资产2016-2018年净利不低于16.56亿元、17.36亿元、17.48亿元。若最终业绩低于承诺数，*ST舜船将对国信集团持有的公司部分股份以1元价格进行回购。

江苏信托还持有江苏银行、江苏省国信信用担保公司、利安人寿股份有限公司、江苏扬州农村商业银行等15家金融机构的少数股权。

2月，南京中院裁定*ST舜船进入破产重整，公告称，目前该公司除货币资金以外的资产正处于拍卖中，起拍价远低于其帐面值，预计将产生较大的资产处置损失。

同时该公司尚有日常运营损失，如果重整产生的债务重组收益不能覆盖资产处置损失和日常运营损失且本次发行股份购买资产未能在今年底前完成，则*ST舜船今年将产生亏损，形成连续三年亏损并净资产为负，公司将在2016年报公布后面临暂停上市风险。

作为重整步骤的一部分，重整管理人已计划将该公司全部帐面资本公积5.199亿元转增为5.199亿股票，这些股票不向现有股东分配，由管理人向债权人分配以提高债权清偿率。目前其大股东舜天国际和国信集团分别持有11.01亿元和13.82亿元债权。

*ST舜船因筹划重大事项自去年8月初开始停牌，停牌前收报8.75元。因上述增发方案需深圳证交所事后审核，公司股票将继续停牌。（完）