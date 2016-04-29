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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报4月29日

* 要闻版头条：

--日本央行意外按兵不动，日圆急弹逾3%，日股则应声急挫近4%。专家相信日圆短期易升难跌，兑美元下一阻力处于105水平，即每百日圆兑7.4港元。

* 其他：

--亚洲楼王＂天汇＂首个银主盘昨天拍卖，由讯汇金融集团创办人之一谢兆凯以1.083亿港元投得，较2013年购入价低6.6%，并较现市价低逾一成，属近三年最大额住宅银主盘拍卖成交。

--受惠4G上客量增长佳，中国电信 首季纯利略胜市场预期，按年增长1.4%至51.19亿元人民币。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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