《香港报摘》--经济日报4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 要闻版头条：
--日本央行意外按兵不动，日圆急弹逾3%，日股则应声急挫近4%。专家相信日圆短期易升难跌，兑美元下一阻力处于105水平，即每百日圆兑7.4港元。
* 其他：
--亚洲楼王＂天汇＂首个银主盘昨天拍卖，由讯汇金融集团创办人之一谢兆凯以1.083亿港元投得，较2013年购入价低6.6%，并较现市价低逾一成，属近三年最大额住宅银主盘拍卖成交。
--受惠4G上客量增长佳，中国电信 首季纯利略胜市场预期，按年增长1.4%至51.19亿元人民币。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。