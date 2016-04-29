《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月29日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
*工商时报：
--五一黄金周倒数计时，专门接待陆客来台的旅游业者表示，相较去年同期，今年五一来台的陆客团少了三成，台北市多家接待陆客团的一般饭店，生意量亦较去年少了15%，仅有来台自由行的陆客订房量与去年差不多。
--台湾经济研究院指出，观察制造业的最新景气变动，认为第二季制造业灯号将摆脱代表衰退的蓝灯、转为黄蓝灯，今年全年制造业灯号也会呈现黄蓝灯，终结过去持续一整年蓝灯的衰退态势。
--封测大厂矽品 第一季合并营收192.99亿台币，单季每股净利0.39元，低于市场预期。董事长林文伯表示，半导体生产链库存调整后已回至健康水位，受惠近期终端需求增温及库存回补，近期很多产线都满载，看来第二季将开始复苏，下半年会有较高的成长幅度。
*经济日报：
--彰银 经营权案一审判决出炉后，台新金 昨日公告拟发行戊、己两种特别股筹资，合计发行75亿股。台新金财务长林维俊昨晚受访时表示，发行特别股筹资有四大理由，为了彰银案的进退预做准备也是其中之一。
--台外资期现货昨日突然转为双做空，指数出现近期最大的下杀力道，技术线型也快速回测季线，分析师认为，短线上外资操作偏空，后市台股期现货下修压力渐增。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选