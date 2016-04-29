《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月29日

*工商时报：

--五一黄金周倒数计时，专门接待陆客来台的旅游业者表示，相较去年同期，今年五一来台的陆客团少了三成，台北市多家接待陆客团的一般饭店，生意量亦较去年少了15%，仅有来台自由行的陆客订房量与去年差不多。

--台湾经济研究院指出，观察制造业的最新景气变动，认为第二季制造业灯号将摆脱代表衰退的蓝灯、转为黄蓝灯，今年全年制造业灯号也会呈现黄蓝灯，终结过去持续一整年蓝灯的衰退态势。

--封测大厂矽品 第一季合并营收192.99亿台币，单季每股净利0.39元，低于市场预期。董事长林文伯表示，半导体生产链库存调整后已回至健康水位，受惠近期终端需求增温及库存回补，近期很多产线都满载，看来第二季将开始复苏，下半年会有较高的成长幅度。

*经济日报：

--彰银 经营权案一审判决出炉后，台新金 昨日公告拟发行戊、己两种特别股筹资，合计发行75亿股。台新金财务长林维俊昨晚受访时表示，发行特别股筹资有四大理由，为了彰银案的进退预做准备也是其中之一。

--台外资期现货昨日突然转为双做空，指数出现近期最大的下杀力道，技术线型也快速回测季线，分析师认为，短线上外资操作偏空，后市台股期现货下修压力渐增。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。