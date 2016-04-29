中国个股：中天城投拟定增募资127亿，用于投资房地产项目及偿还银行贷款

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透上海4月29日 - 中国中天城投集团股份有限公司 周五发布定增预案，拟以不低于6.38元/股非公开发行不超过19.91亿股，募集资金总额不超过127亿元用于投资房地产项目及偿还银行贷款等，其中控股股东金世旗控股认购比例不低于5%且不超过35%。公司股票将于今日复牌。
公告显示，公司拟投入募集资金49亿元用于假日方舟一期项目，该项目总投资71.10亿元，位于贵阳市主城区东北侧，是贵阳市二环四路城市带重点项目；未来方舟世界贸易中心项目拟投入募集资金49亿元，该项目总投资74.14亿元，位于贵阳市经济高速发展的东部区域，为未来方舟项目东北门户。
此外，公司拟使用29亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债，旨在优化公司财务结构的同时获取长期稳定的资金支持，提升公司的抗风险能力。
中天城投称，拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力，抓住房地产业调整的机遇，做大做强房地产主业。此次非公开发行将有利于公司扩张规模，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定基础。
截至2016年3月31日，中天城投资产负债率（合并口径）为75.69 %，负债比例相对偏高，随着公司总资产与净资产的大幅增加，资产负债率将得到有效降低，资本结构得到优化，偿债能力和长期盈利能力得到提升。
中天城投股票于4月26日因筹划非公开发行事项停牌，停牌前收报7.00元，近一个月下跌2.37%。(完)
参看详情，请点选 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。