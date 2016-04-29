中国个股：中天城投拟定增募资127亿，用于投资房地产项目及偿还银行贷款

路透上海4月29日 - 中国中天城投集团股份有限公司 周五发布定增预案，拟以不低于6.38元/股非公开发行不超过19.91亿股，募集资金总额不超过127亿元用于投资房地产项目及偿还银行贷款等，其中控股股东金世旗控股认购比例不低于5%且不超过35%。公司股票将于今日复牌。

公告显示，公司拟投入募集资金49亿元用于假日方舟一期项目，该项目总投资71.10亿元，位于贵阳市主城区东北侧，是贵阳市二环四路城市带重点项目；未来方舟世界贸易中心项目拟投入募集资金49亿元，该项目总投资74.14亿元，位于贵阳市经济高速发展的东部区域，为未来方舟项目东北门户。

此外，公司拟使用29亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债，旨在优化公司财务结构的同时获取长期稳定的资金支持，提升公司的抗风险能力。

中天城投称，拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力，抓住房地产业调整的机遇，做大做强房地产主业。此次非公开发行将有利于公司扩张规模，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定基础。

截至2016年3月31日，中天城投资产负债率（合并口径）为75.69 %，负债比例相对偏高，随着公司总资产与净资产的大幅增加，资产负债率将得到有效降低，资本结构得到优化，偿债能力和长期盈利能力得到提升。

中天城投股票于4月26日因筹划非公开发行事项停牌，停牌前收报7.00元，近一个月下跌2.37%。(完)

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