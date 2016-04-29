《香港报摘》--信报4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 要闻版头条：
--继中国银行 后，工商银行 最新拨备覆盖率也跌穿150%的监管红线，截至3月底降至141.21%，较监管要求低8.79个百分点，更较去年底大幅减少15.13个百分点，才得以避免业绩出现倒退。市场分析估计，内银事前曾与中银监沟通，估计官方最快6月份便正式公布下调拨备覆盖率。
* 其他：
--荷宝（Robeco）亚太股票联席主管及中国首席投资总监缪子美表示，新兴市场股票与大宗商品表现关系密切，新兴股市已跑输成熟股市五年，现时在底部徘徊，再大跌机会不大。该公司已增加投资新兴市场股票，从＂显着减持＂调高至＂小量减持＂。
--意大利奢侈品牌Valentino昨天亦宣布，自今日起，大中华地区包括香港，与东南亚地区的亚太区专卖店中的手袋、鞋履配件类商品全面减价，降幅在8%至18%，欧洲地区的商品价格则不变。
--米兰站 公布，持有3.755亿股（相当于55.43%股权）的姚君达，计划向超过六位投资者配售最少2.8亿股或全部所持股权，每股作价不少于1港元，较周三收市价折让18.7%；倘售出所有股份，姚君达可套现约3.7亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。