《香港报摘》--信报4月29日

* 要闻版头条：

--继中国银行 后，工商银行 最新拨备覆盖率也跌穿150%的监管红线，截至3月底降至141.21%，较监管要求低8.79个百分点，更较去年底大幅减少15.13个百分点，才得以避免业绩出现倒退。市场分析估计，内银事前曾与中银监沟通，估计官方最快6月份便正式公布下调拨备覆盖率。

* 其他：

--荷宝（Robeco）亚太股票联席主管及中国首席投资总监缪子美表示，新兴市场股票与大宗商品表现关系密切，新兴股市已跑输成熟股市五年，现时在底部徘徊，再大跌机会不大。该公司已增加投资新兴市场股票，从＂显着减持＂调高至＂小量减持＂。

--意大利奢侈品牌Valentino昨天亦宣布，自今日起，大中华地区包括香港，与东南亚地区的亚太区专卖店中的手袋、鞋履配件类商品全面减价，降幅在8%至18%，欧洲地区的商品价格则不变。

--米兰站 公布，持有3.755亿股（相当于55.43%股权）的姚君达，计划向超过六位投资者配售最少2.8亿股或全部所持股权，每股作价不少于1港元，较周三收市价折让18.7%；倘售出所有股份，姚君达可套现约3.7亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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