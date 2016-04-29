中国金融：平衡金融创新与风险防范关系，加快金融监管体制改革--报载

路透北京4月29日 - 中国金融时报周五发表评论称，在积极推进金融创新时，既不能放任自流，也不必因噎废食，关键是要正确把握好金融创新与风险防范的关系；加快改革和完善现代金融监管体制，实现金融风险监管全覆盖。

评论指出，金融创新是一把“双刃剑”，在提升资源配置效率、丰富金融产品的同时，创新也会带来潜在的金融风险，尤其是如果披着金融创新外衣而演变为非法集资等行为，则会严重扰乱经济金融秩序。

“这就需要在强调金融创新的同时，必须强化风险防控能力，既要加快金融创新步伐，又要做好风险防范，把握好二者的平衡。”评论称。

同时，金融活动的形式日益复杂多样，金融风险的表现形式也更加多样化、隐蔽化和复杂化，这导致监管真空、监管掣肘等问题日益显现，对传统监管体系以及宏观审慎管理提出新的要求。

“实现监管全覆盖，坚决守住风险底线；同时，还要进一步扎紧制度笼子，筑牢风险‘防火墙’。”评论称。