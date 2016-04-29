中国金融：平衡金融创新与风险防范关系，加快金融监管体制改革--报载

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透北京4月29日 - 中国金融时报周五发表评论称，在积极推进金融创新时，既不能放任自流，也不必因噎废食，关键是要正确把握好金融创新与风险防范的关系；加快改革和完善现代金融监管体制，实现金融风险监管全覆盖。
评论指出，金融创新是一把“双刃剑”，在提升资源配置效率、丰富金融产品的同时，创新也会带来潜在的金融风险，尤其是如果披着金融创新外衣而演变为非法集资等行为，则会严重扰乱经济金融秩序。
“这就需要在强调金融创新的同时，必须强化风险防控能力，既要加快金融创新步伐，又要做好风险防范，把握好二者的平衡。”评论称。
同时，金融活动的形式日益复杂多样，金融风险的表现形式也更加多样化、隐蔽化和复杂化，这导致监管真空、监管掣肘等问题日益显现，对传统监管体系以及宏观审慎管理提出新的要求。
“实现监管全覆盖，坚决守住风险底线；同时，还要进一步扎紧制度笼子，筑牢风险‘防火墙’。”评论称。
中国银监会年初表示，深入推进银行业改革开放，同时严守金融风险底线，要健全完善跨行业跨市场金融业务的监管制度和手段。（完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。