《中国报摘》--其他报纸重要消息4月29日

**上海证券报**

--中天城投 拟以不低于6.38元每股的价格，向包括控股股东金世旗控股在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过19.91亿股，募集不超过127亿元人民币，用于假日方舟一期、未来方舟世界贸易中心项目，以及偿还银行贷款及其他有息负债。

**证券时报**

--由太平人寿和华泰资管联合开发的保单质押贷款资产证券化产品，是首个基础资产在保险业内、真正意义上的保险资产证券化产品。近期这只产品即将在上海证券交易所挂牌，面向合格投资者进行交易。

--建信保险资产管理公司近期在深圳举行开业典礼。建信保险资管是保监会批准成立的第22家保险资产管理专业机构，也是国内首家银行系保险资产管理公司。（完）