《中国报摘》--其他报纸重要消息4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
**上海证券报**
--中天城投 拟以不低于6.38元每股的价格，向包括控股股东金世旗控股在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过19.91亿股，募集不超过127亿元人民币，用于假日方舟一期、未来方舟世界贸易中心项目，以及偿还银行贷款及其他有息负债。
**证券时报**
--由太平人寿和华泰资管联合开发的保单质押贷款资产证券化产品，是首个基础资产在保险业内、真正意义上的保险资产证券化产品。近期这只产品即将在上海证券交易所挂牌，面向合格投资者进行交易。
--建信保险资产管理公司近期在深圳举行开业典礼。建信保险资管是保监会批准成立的第22家保险资产管理专业机构，也是国内首家银行系保险资产管理公司。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。