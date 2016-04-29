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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:46 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月29日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      4/29    深　　第一创业　002797　  21,900       10.64      22.99    招商证券　5/4
                                                                         一创摩根
      5/4     沪　　威龙股份　732779　　 5,020        --         --      一创摩根　5/6
      5/5     沪　　百利科技　732959　　 5,600        --         --　    华融证券　5/9
      5/6     沪　　四方冷链　732339　　 5,170        --         --      广发证券  5/10
      5/9     深　　帝王洁具　002798　　 2,160        --         --      华西证券　5/11
     *5/10    深　　中亚股份　300512　　 3,375        --         --      瑞银证券　5/12
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     4/29   深　　苏奥传感 1,667       24.92      22.99    国金证券
    *5/3 　 沪　　多伦科技 5,168　　    9.45       6.41    华泰证券
     --     深　　雪榕生物 3,750       16.82      22.98    安信证券
     --     沪　　汇嘉时代 6,000　　    8.81      22.98    银河证券
     --     深　　金冠电气 2,180       12.30      22.99    兴业证券
     --     深　　世嘉科技 2,000       12.95      22.33    华林证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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