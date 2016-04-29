《中国已公布新股发行上市日程表》--4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/29 深 第一创业 002797 21,900 10.64 22.99 招商证券 5/4 一创摩根 5/4 沪 威龙股份 732779 5,020 -- -- 一创摩根 5/6 5/5 沪 百利科技 732959 5,600 -- -- 华融证券 5/9 5/6 沪 四方冷链 732339 5,170 -- -- 广发证券 5/10 5/9 深 帝王洁具 002798 2,160 -- -- 华西证券 5/11 *5/10 深 中亚股份 300512 3,375 -- -- 瑞银证券 5/12 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 4/29 深 苏奥传感 1,667 24.92 22.99 国金证券 *5/3 沪 多伦科技 5,168 9.45 6.41 华泰证券 -- 深 雪榕生物 3,750 16.82 22.98 安信证券 -- 沪 汇嘉时代 6,000 8.81 22.98 银河证券 -- 深 金冠电气 2,180 12.30 22.99 兴业证券 -- 深 世嘉科技 2,000 12.95 22.33 华林证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。