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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:45 BJT

金石期货：中国期指净多持仓减少，股市观望气氛较浓

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

周四，沪深300指数小幅高开，收盘较前一交易日下跌5.33点，收报3160.58点。三大股指期货走势略有差别，部分远期股指期货合约翻红，表明市场分歧较大。

　　数据显示，沪深300期指主力合约IF1605下跌5.2点，报3121.2点。四份合约持仓量合计为47372手，比前一交易日增加1372手，成交量环比增加1097手。主力合约IF1605持仓量增加1061手至32629手，成交量环比增加1134手。由于近期经济数据利好基本被市场消化，基本面消息较为匮乏，使得股市观望气氛较浓，多空双方力量没有压倒性优势。

　　主力持仓方面，前20名席位在IF1605合约上共持买单26220手、卖单34985手。主力净多持仓量1235手，环比减少，表明多头力量在减弱。多空均在加仓，但空方加仓力度更大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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