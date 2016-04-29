金石期货：中国期指净多持仓减少，股市观望气氛较浓

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
周四，沪深300指数小幅高开，收盘较前一交易日下跌5.33点，收报3160.58点。三大股指期货走势略有差别，部分远期股指期货合约翻红，表明市场分歧较大。
数据显示，沪深300期指主力合约IF1605下跌5.2点，报3121.2点。四份合约持仓量合计为47372手，比前一交易日增加1372手，成交量环比增加1097手。主力合约IF1605持仓量增加1061手至32629手，成交量环比增加1134手。由于近期经济数据利好基本被市场消化，基本面消息较为匮乏，使得股市观望气氛较浓，多空双方力量没有压倒性优势。
主力持仓方面，前20名席位在IF1605合约上共持买单26220手、卖单34985手。主力净多持仓量1235手，环比减少，表明多头力量在减弱。多空均在加仓，但空方加仓力度更大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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