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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:48 BJT

全球金市：金价料将创下八周以来最大周线涨幅，受美元大跌提振

美元和欧元兑日圆周四势将创下逾五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变，没有进一步放宽货币政策，令市场意外。

美元指数本周可能累计下跌1.5%。全球股市下滑，亦支撑避险资金黄金。

美联储周三维持利率不变，也对黄金有利。美联储保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

在连跌三年后，分析师终于准备说金价已经寻获底部，今明两年预计将上涨，因对美国收紧货币政策步幅的担忧减轻。

周四公布的美国数据支持认为美联储今年将谨慎对待升息的看法。美国首季经济成长大幅放缓，增速为两年来最慢。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓增加0.19%至804.14吨。

其他贵金属方面，现货银 有望录得第四个周线涨幅。铂金 可能连续第五周上涨。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/张涛；审校　王丽鑫/龚芳)

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