全球金市：金价料将创下八周以来最大周线涨幅，受美元大跌提振

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
美元和欧元兑日圆周四势将创下逾五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变，没有进一步放宽货币政策，令市场意外。
美元指数本周可能累计下跌1.5%。全球股市下滑，亦支撑避险资金黄金。
美联储周三维持利率不变，也对黄金有利。美联储保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。
在连跌三年后，分析师终于准备说金价已经寻获底部，今明两年预计将上涨，因对美国收紧货币政策步幅的担忧减轻。
周四公布的美国数据支持认为美联储今年将谨慎对待升息的看法。美国首季经济成长大幅放缓，增速为两年来最慢。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓增加0.19%至804.14吨。
其他贵金属方面，现货银 有望录得第四个周线涨幅。铂金 可能连续第五周上涨。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/张涛；审校 王丽鑫/龚芳)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。