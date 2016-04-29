长江期货：利多透支，郑棉掉头向下

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
棉花期货4月出现了大幅上涨，体现了抛储预期利好、现货市场的紧张情况。但政府频频出台的相关政策也使得期棉的竞争力下降。同时，5月初国储即将开始抛储，市场也担忧其会有效解决棉花市场供应紧张的情况。本周以来，市场疑虑增加，棉价出现高位回落走势，预计未来还有继续回调的空间。
前期的快速上涨是对现货市场紧张、抛储政策利好的反映，但过快的上涨也透支了未来的预期。一方面，由于棉价上涨，导致目前国内期货棉的相对价值降低，将导致需求下降。另一方面，5月3日国储即将开始抛储，将有效缓解现货市场的紧张程度，对期货市场的狂热氛围进行打压。综合来看，笔者认为，近期棉花回调的压力增大，但长期来看，今年棉花减产，对进口棉的控制以及对进口棉纱的挤出，使得后期棉花价格会相对保持坚挺。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。