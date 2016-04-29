长江期货：利多透支，郑棉掉头向下

棉花期货4月出现了大幅上涨，体现了抛储预期利好、现货市场的紧张情况。但政府频频出台的相关政策也使得期棉的竞争力下降。同时，5月初国储即将开始抛储，市场也担忧其会有效解决棉花市场供应紧张的情况。本周以来，市场疑虑增加，棉价出现高位回落走势，预计未来还有继续回调的空间。

前期的快速上涨是对现货市场紧张、抛储政策利好的反映，但过快的上涨也透支了未来的预期。一方面，由于棉价上涨，导致目前国内期货棉的相对价值降低，将导致需求下降。另一方面，5月3日国储即将开始抛储，将有效缓解现货市场的紧张程度，对期货市场的狂热氛围进行打压。综合来看，笔者认为，近期棉花回调的压力增大，但长期来看，今年棉花减产，对进口棉的控制以及对进口棉纱的挤出，使得后期棉花价格会相对保持坚挺。(完)