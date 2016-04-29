《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

* 明报：

--土木工程外判商联旺集团 上市12日，股价比上市配售价炒高逾30倍，更被证监会盯上进行股份查讯，并且发出公告称，截至4月19日，即该股上市六日，包括持股75%的大股东在内的20名股东，持股共95.72%，致股权高度集中。

* 苹果日报：

--一田百货行政总裁庄伟忠，离职前最后一次出席传媒茶敍，他坦言担心香港经济陷入＂阴乾式＂倒退，衰退期或长达七年。庄伟忠续指，一田过去八年从未裁员，寄语企业以＂瘦上肥下＂方式与员工共患难。

* 星岛日报：

--新界葵涌一幅小型商贸地将于今日截标，市场估值逾2.3亿港元，楼面尺价逾4,000港元。由于规模较细，市场料吸引小型发展商及投资者为主。

* 文汇报：

--内地近年积极进行医疗体系改革，星展唯高达中国医疗行业资深分析员江伟明表示，随着农村人口迁至城镇，未来五年中国城镇医疗支出会持续增长，增速超过农村医疗支出，内地的医院目前已达到严重供不应求的情况，相信中央会透过提升公立医院及低级医院的医疗设备及技术，以舒缓过分依赖三级医院的情况。（完）