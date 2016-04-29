《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 明报：
--土木工程外判商联旺集团 上市12日，股价比上市配售价炒高逾30倍，更被证监会盯上进行股份查讯，并且发出公告称，截至4月19日，即该股上市六日，包括持股75%的大股东在内的20名股东，持股共95.72%，致股权高度集中。
* 苹果日报：
--一田百货行政总裁庄伟忠，离职前最后一次出席传媒茶敍，他坦言担心香港经济陷入＂阴乾式＂倒退，衰退期或长达七年。庄伟忠续指，一田过去八年从未裁员，寄语企业以＂瘦上肥下＂方式与员工共患难。
* 星岛日报：
--新界葵涌一幅小型商贸地将于今日截标，市场估值逾2.3亿港元，楼面尺价逾4,000港元。由于规模较细，市场料吸引小型发展商及投资者为主。
* 文汇报：
--内地近年积极进行医疗体系改革，星展唯高达中国医疗行业资深分析员江伟明表示，随着农村人口迁至城镇，未来五年中国城镇医疗支出会持续增长，增速超过农村医疗支出，内地的医院目前已达到严重供不应求的情况，相信中央会透过提升公立医院及低级医院的医疗设备及技术，以舒缓过分依赖三级医院的情况。（完）
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路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。