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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:50 BJT

国泰君安期货：国内钢厂库存依然偏低，铁矿石价格偏于坚挺

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

近期，黑色走势波动加剧。通过笔者调研发现，需求方面，4月钢厂出货环比出现下降，主要来自于前期补库需求的陆续退出，而终端需求维持稳定，可持续性较强；供应方面，高利润刺激下，钢厂后续仍有部分复产，但增量相对有限。总体来看，成材供需两端尚未积累明显的矛盾。

近期，钢厂进口矿库存有所提升，截至上周，全国大中型钢厂进口矿库存可用天数为25天。从卖方情况来看，由于高品矿、主流矿受到普遍追逐，导致主流矿相对紧张。同时，由于钢厂都以保生产自用为主，导致外卖资源明显减少，也加剧了流通市场的采购难度。而从买方来看，首先钢厂盈利极为丰厚，采购心态较前期好转，目前以保量为主，价格敏感度不高。此外，部分钢厂根据自己的接单情况锁原料，加大了铁矿石的库存补充。以上格局造成铁矿石虽然基本面不如螺纹钢，但是价格上依然偏于坚挺。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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