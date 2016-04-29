国泰君安期货：国内钢厂库存依然偏低，铁矿石价格偏于坚挺

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
近期，黑色走势波动加剧。通过笔者调研发现，需求方面，4月钢厂出货环比出现下降，主要来自于前期补库需求的陆续退出，而终端需求维持稳定，可持续性较强；供应方面，高利润刺激下，钢厂后续仍有部分复产，但增量相对有限。总体来看，成材供需两端尚未积累明显的矛盾。
近期，钢厂进口矿库存有所提升，截至上周，全国大中型钢厂进口矿库存可用天数为25天。从卖方情况来看，由于高品矿、主流矿受到普遍追逐，导致主流矿相对紧张。同时，由于钢厂都以保生产自用为主，导致外卖资源明显减少，也加剧了流通市场的采购难度。而从买方来看，首先钢厂盈利极为丰厚，采购心态较前期好转，目前以保量为主，价格敏感度不高。此外，部分钢厂根据自己的接单情况锁原料，加大了铁矿石的库存补充。以上格局造成铁矿石虽然基本面不如螺纹钢，但是价格上依然偏于坚挺。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。