长江期货：多重利好仍在，大连焦煤期货后市较为乐观

二季度以来，焦煤期货成为热门品种之一。基本面持续向好是本轮上涨的基础，资金涌入则对市场推波助澜。从价值回归角度看，市场存在回调修正动能，而提高手续费和保证金等措施，也直接遏制了市场炒作氛围。短期市场将向下调整，但阶段性企稳后，在基本面好转的支撑下，焦煤市场仍有望再度走强。