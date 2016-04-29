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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 08:51 BJT

长江期货：多重利好仍在，大连焦煤期货后市较为乐观

以下内容节选自4月29日的《期货日报》：

二季度以来，焦煤期货成为热门品种之一。基本面持续向好是本轮上涨的基础，资金涌入则对市场推波助澜。从价值回归角度看，市场存在回调修正动能，而提高手续费和保证金等措施，也直接遏制了市场炒作氛围。短期市场将向下调整，但阶段性企稳后，在基本面好转的支撑下，焦煤市场仍有望再度走强。

近日煤焦钢期货市场的大跌，更多是前期过度上涨后的阶段性调整，部分多头资金暂时离场。从产业层面看，中期焦煤市场依然较为乐观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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