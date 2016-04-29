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货币新闻 | 2016年 4月 29日 星期五 08:58 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月29日-5月6日

路透4月29日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

4月29日(五)

首尔--韩国央行公布半年度货币政策报告(0300)。

伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“美国经济前景”发表讲话(1030)。

布鲁塞尔--单一处理委员会第一次会议“绘制进程：令银行解决机制起效”(0700)，欧盟执委会副主席卡泰宁、英国央行副总裁康利夫等将发言。

斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。

伯尔尼--瑞士央行股东大会，瑞士央行总裁乔丹等发言(0900)。

慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。

5月2日(一)

美国贝弗利希尔斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)。

法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。

瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言。(1630)

5月3日(二)

美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。

美国杰克逊维尔--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

美国圣莫尼卡--加拿大央行总裁波洛兹参加Miliken Institute举行的讨论会(1630)。

比勒陀利亚--南非央行公布2016年5月金融稳定报告(1600)。

坎帕拉--国际货币基金组织(IMF)公布非洲区域经济前景报告。

5月4日(三)

美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。

5月5日(四)

美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。

圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1500)。

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。

5月6日(五)

悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)。

慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表演说(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)

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