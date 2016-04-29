港报社评：政府须规划保就业，业主宜顺大势减租--明报4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
经济不景只是笼统表述，反映在社会具体景况，许多人未感受到对民生的影响。近期，社会上一些现象和研究数据显示，经济不景对市民生计已经＂杀到埋身＂，情势极其严峻，政府要就什么时候出招保就业，须有所规划和准备；社会上个别持份者也要思考与市民共渡时艰。期望官民各尽本分，使香港得以度过回归以来最严峻的经济寒冬。
近日有传媒报道，旅客游人摩肩接踵的尖沙嘴加连威老道，以往一舖难求，近日竟然出现约20个＂吉舖＂，而且有一字排开场景，呈现出来的冷清破落，使人震惊；另外，饮食业职工总会召开记者会，披露由上月11日起，已有最少18家酒楼或食肆结业，按年升幅逾两倍，涉及1075名员工，从他们在业内的切身体会，估计未来或出现结业潮。加连威老道不再兴旺，饮食业在寒冬挣扎，只是反映其中一个地点或行业的景况，从整体检视，情况更吓人。
前日，香港生产力促进局公布2016年第二季＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，访问了超过800家中小企业，包括制造业、进出口贸易及批发、零售业、住宿及膳食服务、资讯及通讯、金融及保险业、专业服务以及地产业等本地中小企，范围广泛，足以反映整体情况。以50为荣衰分界线，调查发现综合营商指数进一步下跌2.4至40.4，连续第三季录得跌幅，其中攸关市民生计的＂招聘意向＂，首次跌穿50分界线（49.4），显示市场弥漫的氛围和不确定性，已经削弱了中小企对长远景况的信心。
另外，虽然67%受访企业预期经济于两年内改善，23%认为经济不景将持续两年以上，但是调查发现若经济不景持续，接近两成中小企于一年内面临结业危机，其中5%更表示或于3个月内结业。这些数字反映中小企的矛盾和不安，因为约三分之二虽然认为经济两年内改善，却仍有近两成表达若持续不景，一年内或许结业。这些数字，可以解读为若出现最坏情况，以受访企业800家计算，即是约160家一年内有结业危机，其中约40家或于3个月内结业。这个最坏情况的数字，即使实现一半，也十分严重。
加连威老道的吉舖和酒楼食肆结业，它们的规模都属于中小企，这个现象都指向一点，就是流失了工作职位；18家酒楼结业，已经涉及逾千员工，若全港约两成中小企经营不下去，涉及职位之多，非同小可。中小企是本港就业大户，超过九成工作人口受聘于中小企，若出现最坏情况，失业人口剧增，社会稳定也可能受到冲击。
过去历次经济周期，政府都会推出协助中小企的政策措施，包括低息贷款，让它们得以支撑下去，尽量减少流失工作职位。生产力促进局的调查有探讨在经济不景之下，外部援助对中小企业的效用，发现最多受访企业（28%）认为政府资助计划有助于生意营运，认为银行应该放宽融资审批的，则有13%。今年3月失业率上升至3.6%，较1月和2月上升了0.3个百分点，实际说明滞后的失业率开始反映现实状况，政府应该做好保就业规划和准备，一旦情况恶化，即时推出应对，协助中小企渡过难关，尽量保住基层市民的工作机会。
生产力促进局的调查涉及企业营运成本变化，其中租金一项，显示业主＂企硬＂，与上季度比较，愿意减租的只上升了0.1个百分点，保持不变的为68.1%（少了9.2个百分点），租金成本增加为27.2%（增加了9.1个百分点）；情况显示，于此经济低迷景况，业主仍然是加租的多、减租的极少。租金高昂，一直窒碍着各行百业营运和发展，堵绝了社会向上流的空间，际此经济危疑下行，以加连威老道的吉舖为例，业主们若调低租金，相信会有投资者尝试经营，或原来的经营者也不致结业，现在业主宁可丢空，此举在自由市场无可厚非，只是若业主肯按市场大势减租，很多流失的职位将得以保存，对整体社会渡过经济难关，起到积极作用。另外，一些自强自毁举措，应该即时消失，例如：激进极端人物勿再赶客，破坏旅游业；政客在议会＂拉布＂夸夸其谈，阻碍财委会通过工程拨款等，实际是拖发展和开拓工作机会的后腿。这些人勿再继续搞破坏，与民为敌了。（完）
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