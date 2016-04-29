港报社评：非法霸地违反法治原则--星岛日报4月29日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
曾经招致社运人士冲击立法会的新界东北发展计画，又再掀起风波，最新冲突是地产商恒基在收回上水马屎埔一块合法拥有的农地时，即使做足法律手续及由法院颁令可收地，仍然遭占用者及支持团体激烈阻挠。这些人士的行动，不仅抵触尊重私有产权的原则，也违反法治社会秩序的本港核心价值。 政府打算发展粉岭至上水铁路沿线大幅土地，作为新界东北新发展区，提供六万个居住单位，预计首批单位在七年后入伙，应付本港中期居住和经济就业需求。 由于这一带早已有大量土地由私人发展商持有，政府采取公私营合作模式，在传统收地安排外，另加＂原址换地＂安排。被划作私人发展用途的大块土地，业主在限期前办妥租户和占用人的迁拆补偿，补偿额不低于政府收地补偿，就毋须向政府交出土地，可以直接向政府补地价发展。 发展商当初收购这些土地，就是等待政府改变规划土地用途的时机，期间暂时让租户或占用人继续原地居住和耕作。当局计画一出，发展商就依法收地，有租户和占用人乐于收取补偿后迁出，部分则顽抗，而一些社运人士藉机加入支持，并采取激烈强占行动，引发冲突。 香港是法治社会，农户和占用者如欲保留土地使用权，大可循法律途径争取，不能够只用激烈手段而漠视法律，否则，社会秩序将荡然无存，法治基础便会动摇。 按照法律，土地持有人有合法使用土地的权利，不应该受到妨碍。在马屎埔这块地，发展商恒基已经于多年前终止租约，纯粹基于人情让前租户继续原地居住耕作，从法理上说，停租行动已经意味发展商可以随时收回土地。 今次收地，发展商与占用人在补偿和安置上谈不拢，由于这块地的＂原址换地＂安排限期在年底，过期就要改用传统的政府收地安排，发展商向法庭取得收地颁令，上月突破了占用人与支持团体的封锁口，由法院执达吏传达收地指示，并且计画在地界围起铁丝网。 但是，在本星期一开始的四天，占用者和社运人士持续强行阻挠发展商收地，甚至损毁铁丝网和爬上挖泥机，又与保安员推撞，令工人无法开工。发展商正考虑向法庭申请禁制令，任何人违令将被视为藐视法庭，要负上刑责。 占用人如果觉得于法不合，例如他们所指的地界模糊，应该循法律途径抗争，而不是采取现时这种漠视法纪的行动。 至于加入行动的社运人士，目的是反对整个新界东北发展计画，马屎埔地只是他们其中一枚抗争棋子。部分支持者所属的组织，早在年多前立法会财务委员会讨论这计画的前期拨款申请时，接连四个星期冲击和包围立法会，其中一次警方要出动胡椒喷雾控制场面。 本港社会有今天的成就，市民得以安居乐业，非常重要的原因是大家守法，如果大家漠视法律，秩序崩坏，市民恐将承受惨重代价。（完）
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