海证期货：五月国内商品市场应看多农产品，看淡有色金属

5月份投资者应该关注哪些品种呢？笔者认为，下一步注意力当转向有色金属市场和农产品市场。在有色金属市场中，近期铝的表现可圈可点。从基本面角度来看，在政府对主要大型冶炼厂进行电费补贴，铝市低库存，以及供应端产能受限等利好背景下，铝价格逐渐走高。不过，随着铝价逐渐上涨，冶炼利润也逐渐回升，地方政府对于电价的成本补贴也将逐渐退出，炼厂的生产成本将会提升。而随着夏季到来，需求端将进入淡季，支撑铝价在春季走强的因素或发生改变。