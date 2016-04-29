海证期货：五月国内商品市场应看多农产品，看淡有色金属

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下内容节选自4月29日的《期货日报》：
5月份投资者应该关注哪些品种呢？笔者认为，下一步注意力当转向有色金属市场和农产品市场。在有色金属市场中，近期铝的表现可圈可点。从基本面角度来看，在政府对主要大型冶炼厂进行电费补贴，铝市低库存，以及供应端产能受限等利好背景下，铝价格逐渐走高。不过，随着铝价逐渐上涨，冶炼利润也逐渐回升，地方政府对于电价的成本补贴也将逐渐退出，炼厂的生产成本将会提升。而随着夏季到来，需求端将进入淡季，支撑铝价在春季走强的因素或发生改变。
展望5月份商品市场，整体而言，将是逐渐回归平静和理性的过程。而对于市场投资者来说，撇开黑色产业链品种的大涨大跌不谈，商品期货价格将逐步回归基本面。笔者认为，基本面供需关系依然是主导价格走势的重要因素，看多农产品，看淡有色金属。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
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