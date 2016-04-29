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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:01 BJT

中股业绩：国电电力一季度净利17.78亿元，同比增长8%

路透上海4月29日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周五公布，今年一季度实现净利润17.78亿元人民币，同比上升8.05%。

一季报显示，一季度该公司实现营业收入135.56亿元，同比增1.43%；每股收益0.09元。

此前国电电力公布2015年年报显示，去年净利润42.04亿，同比下降30.02%。

国电电力周四收报2.94元，过去一个月累计下跌0.42%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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